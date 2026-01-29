    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Immer mehr Drohnen - braucht es neue Regeln?

    Für Sie zusammengefasst
    • DLR erwartet mehr Drohnen, fordert striktere Regeln.
    • Transponder für Drohnen zur Luftraumüberwachung nötig.
    • Paketbranche offen für neue Regelungen, keine Überregulierung.
    Immer mehr Drohnen - braucht es neue Regeln?
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GOSLAR (dpa-AFX) - Immer mehr Drohnen werden in Zukunft durch die Luft fliegen - das vermutet zumindest das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Braucht es deshalb strengere Regeln für die Fluggeräte? DLR-Drohnenforscherin Dagi Geister meint ja und schlägt vor, alle Drohnen mit einem Transponder auszustatten - ähnlich wie Flugzeuge oder Helikopter. So wären die Geräte etwa für die Luftraumüberwachung sichtbar.

    Geister sagte, sie rechne zwar nicht damit, dass künftig Hunderte von Drohnen durch die Luft schwirren. Es könne jedoch ein Punkt erreicht werden, bei dem eine strikte Trennung von bemannter und unbemannter Luftfahrt nicht mehr möglich sei.

    Auch die Paketbranche zeigte sich offen für neue Regelungen für Drohnen. "Aus Sicht der Paketbranche ist es wichtig, dass der gemeinsam genutzte Luftraum insgesamt geordnet und sicher bleibt", sagte ein Sprecher des Bundesverbands Paket- und Expresslogistik. Die unterschiedlichen Anforderungen der bemannten und unbemannten Luftfahrt müssten sorgfältig ausbalanciert werden. Gezielte Erprobungsräume oder Pilotprojekte dazu seien hilfreich.

    Zu konkreten Regeln äußerte sich der Verband nicht, warnte jedoch vor Überregulierung und uneinheitlichen nationalen Sonderregelungen. Es brauche klare Zuständigkeiten und europaweit einheitliche Regeln.

    Von Krankenhaus bis Logistikzentrum - wo Drohnen helfen könnten

    Die klassische Paketzustellung werden Drohnen aus Sicht der Paketbranche zwar zeitnah nicht ersetzen. Das sei weder wirtschaftlich noch rechne man mit einer Akzeptanz in der Bevölkerung dafür. Allerdings sei ein Einsatz zwischen Paketdepots und Zentrallagern oder für eilige Lieferungen in entlegene Bergregionen oder auf Inseln gut denkbar.

    Drohnenforscherin Geister sagte zudem, dass Drohnen bereits bei Feuerwehr- und Katastropheneinsätzen oder Brückeninspektionen regelmäßig genutzt würden. Auch beim Transport medizinischer Proben zwischen Klinikstandorten sei ein Einsatz denkbar. Der ADAC, der den Drohnen-Transport von Blutproben bereits erprobt habe, nannte zudem die Aufzeichnung von Verkehrsdaten als mögliches Einsatzgebiet.

    Thema bei Fachtagung

    Noch bis morgen soll das Thema beim Verkehrsgerichtstag in Goslar besprochen werden. Bei der Fachtagung kommen jährlich Fachleute für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht zusammen. In diesem Jahr mehr als 1.700. Zum Abschluss geben sie Empfehlungen an Gesetzgeber, die in der Vergangenheit auch immer mal wieder aufgegriffen wurden./xma/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Immer mehr Drohnen - braucht es neue Regeln? Immer mehr Drohnen werden in Zukunft durch die Luft fliegen - das vermutet zumindest das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Braucht es deshalb strengere Regeln für die Fluggeräte? DLR-Drohnenforscherin Dagi Geister meint ja und schlägt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     