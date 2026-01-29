JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Brent Thill am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 374,4EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 675

Kursziel alt: 675

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 675,00 $ , was eine Steigerung von +50,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer