JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Brent Thill am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 374,4EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Brent Thill
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 675
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
