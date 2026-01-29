FOMO heizt weiter ein: Zweites Bohrgerät und erste Laborergebnisse in Kürze

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) ist bei seinem N2-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec in eine entscheidende Phase eingetreten. Da die ersten Laborergebnisse laut heutiger Pressemitteilung in Kürze („shortly“) erwartet werden, hat das Unternehmen gleichzeitig aufs Gaspedal gedrückt und ein zweites Bohrgerät zum Projekt mobilisiert, was das Vertrauen des Managements in die bislang im Bohrkern angetroffenen Ergebnisse unterstreicht.

Diese Kombination aus unmittelbar bevorstehenden Laborergebnissen und einem beschleunigten Bohrprogramm ist kein Zufall. Sie spiegelt ein Projekt wider, das sich genau wie erhofft entwickelt: Lange, oberflächennahe Mineralisierung mit starker visueller Kontinuität, eine solide Finanzbasis zur Unterstützung einer entschlossenen Umsetzung sowie ein klares strategisches Ziel, so schnell und effizient wie möglich eine erste NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung vorzulegen.

So sieht Skalierbarkeit aus

Bis dato hat FOMO im Rahmen von Phase-1 seines 14.000 m Bohrprogramms, das Teil einer vollständig finanzierten 30.000 m Kampagne ist, insgesamt 16 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.743 m abgeschlossen.

Auch wenn die ersten Laborergebnisse noch ausstehen, zeichnen die visuellen Beobachtungen bereits ein stimmiges Gesamtbild. Die Mineralisierung ist durchgehend oberflächennah, lang und kontinuierlich. Genau dies sind die Eigenschaften, die für eine großvolumige Goldlagerstätte im Tagebau-Stil erforderlich sind.

Mehrere Bohrlöcher haben umfangreiche Abschnitte der Zielmineralisierung bereits nahe der Oberfläche durchschnitten, darunter mehr als 200 m in einem Bohrloch und über 160 m in einem weiteren. Bemerkenswert ist zudem, dass der Großteil der bislang abgeschlossenen Bohrlöcher die Mineralisierung innerhalb der ersten 25 m Teufe angetroffen hat und viele kumulative mineralisierte Mächtigkeiten von über 80 m aufweisen.

Ebenso wichtig ist der beobachtete Mineralisierungstyp: Intensive Quarz-Karbonat-Vererzungen mit begleitenden Sulfiden, die direkt mit jenem Material vergleichbar sind, das in der Vergangenheit bei N2 zu langen, goldreichen Bohrabschnitten geführt hat. Diese geologische Kontinuität stärkt das Vertrauen, dass die bevorstehenden Laborergebnisse repräsentativ und nicht zufälliger Natur sein werden.

Wenn die Geologie liefert, werden Bohrgeräte hinzugefügt

Phase-1 des Bohrpogramms, das einen Umfang von 14.000 m umfasst, ist darauf ausgelegt, weit mehr zu leisten als lediglich historische Daten zu bestätigen. Ziel ist es, die Bohrlochabstände in zentralen oberflächennahen Bereichen zu verdichten, Einfallserweiterungen in die Tiefe zu testen, entlang des Streichens über die Grenzen der historischen Ressource hinaus vorzugehen und repräsentatives Material für bestätigende metallurgische Untersuchungen zu gewinnen.

Mit einem zweiten Bohrgerät kann FOMO diese Ziele parallel in der A Zone und der RJ Zone verfolgen und dabei mehr als 8 km Streichlänge abdecken. Dies beschleunigt das Arbeitstempo erheblich, mit dem das Unternehmen sowohl bekannte Mineralisierung entriskiert als auch mehrere Entdeckungsziele entlang des erweiterten N2-Korridors bewertet.

Das erklärte Ziel ist es, nahezu 70.000 m an Bohrdaten in eine erste Ressourcenschätzung einfließen zu lassen, die für das dritte Quartal 2026 angestrebt wird.

„Die Dynamik bei N2 nimmt weiter zu. Die Bohrarbeiten in der A Zone kommen gut voran, und wir sind sehr ermutigt von dem, was wir bislang im Bohrkern sehen. Angesichts der visuellen Kontinuität der Mineralisierung war es eine naheliegende Entscheidung, Phase-1 mit einem zweiten Bohrgerät zu beschleunigen, und wir freuen uns darauf, im Verlauf unserer Winterkampagne weitere Updates zu veröffentlichen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

Fazit

Da Laborergebnisse unmittelbar bevorstehen, 2 Bohrgeräte im Einsatz sind und ein klar definierter Weg hin zu einer erstmaligen Ressourcenschätzung besteht, agiert FOMO genau so, wie man es von einem gut finanzierten Junior-Unternehmen erwarten würde.

Das Unternehmen wandelt historisches Potenzial in moderne, konforme Daten um und erweitert gleichzeitig die Größenordnung des Systems.

Sollten die bevorstehenden Laborergebnisse bestätigen, was der Bohrkern bereits andeutet, könnte sich N2 rasch von einem fortgeschrittenen Explorationsprojekt zu einem ernstzunehmenden Entwicklungskandidaten für einen Tagebaubetrieb in einer der weltweit besten Goldregionen entwickeln.

Der kurzfristige Zeitraum könnte die ersten belastbaren Datenpunkte liefern, in einem Jahr, das sich zunehmend als wegweisend für FOMO abzeichnet.

Gold setzt seinen kraftvollen Aufwärtstrend fort und erreichte heute nahezu 5.600 USD/Unze. Diese anhaltende Preisstärke bietet ein ideales Umfeld für eine erneute M&A-Welle im Goldsektor, da große Produzenten bestrebt sind, skalierbare Projekte in Weltklasse-Jurisdiktionen zu sichern, um schwindende Reserven zu ersetzen und sich für die nächste Phase der Reserveersetzung zu positionieren.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 96.377.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,465 CAD (28.01.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Million CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,286 EUR (29.01.2026)

Marktkapitalisierung: 28 Million EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

