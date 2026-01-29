Börse, Baby!
Silber: Wenn diese Marke geknackt wird, geht der Preis nach oben
Silber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Jetzt holt Gold gewaltig auf. Silber kämpft mit der Marke um die 120 US-Dollar. Geht die Rallye weiter?
- Silber über 120 USD, wichtiges Widerstandsniveau.
- Technische Indikatoren zeigen Momentum, aber Vorsicht!
- Primärer Support bei 115 USD, Ziel 124 USD möglich.
- Report: Vorsicht, geheim!
Am Donnerstag trat Silber das erste Mal über die magische Marke von 120-US-Dollar. Voraussetzung dafür war das Durchbrechen der Marke von 113 US-Dollar.
Silber wird innerhalb eines sich weiter nach oben öffnenden Trendkanals gehandelt. Ein entscheidener Durchbruch bei 120 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten.
Technische Indikatoren (z. B. RSI, gleitende Durchschnitte) deuten auf starke Momentum‑Phase hin, aber auch auf eine kurzfristig überkaufte Situationen. Also Vorsicht: Das kann zu Konsolidierungen oder kleineren Rücksetzern im Kanal führen.
Der Primäre Trendlinien‑Support liegt bei rund 115 US-Dollar, wenn Silber nicht nach oben ausbrechen sollte und über die Marke von 120 US-Dollar steigen kann. Falls der Silberpreis diese Marke durchbricht, wären 124 US-Dollar ein realistisches Zwischenziel.
Der übergeordnete Trend spricht laut Experten weiterhin für einen weiteren Kursanstieg für den Silberpreis. Kurzfristig sollten Rücksetzer angesichts des hohen Preises bedacht werden. Auch kann der Preis für Silber zunächst auf hohem Niveau konsolidieren. 110 bis 113, bzw. 95 US-Dollar, bilden dann die unteren Linien des Trendkanals.
Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren die Silber-Rallye
Ob die Silber-Rallye weiter geht, erfahrt ihr in der neuesten Sendung von Börse, Baby! Bleib auf Sendung – abonniere unseren Podcast!
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion