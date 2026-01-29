Silber: Wenn diese Marke geknackt wird, geht der Preis nach oben

Silber wird innerhalb eines sich weiter nach oben öffnenden Trendkanals gehandelt. Ein entscheidener Durchbruch bei 120 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten.

Am Donnerstag trat Silber das erste Mal über die magische Marke von 120-US-Dollar. Voraussetzung dafür war das Durchbrechen der Marke von 113 US-Dollar.

Technische Indikatoren (z. B. RSI, gleitende Durchschnitte) deuten auf starke Momentum‑Phase hin, aber auch auf eine kurzfristig überkaufte Situationen. Also Vorsicht: Das kann zu Konsolidierungen oder kleineren Rücksetzern im Kanal führen.

Der Primäre Trendlinien‑Support liegt bei rund 115 US-Dollar, wenn Silber nicht nach oben ausbrechen sollte und über die Marke von 120 US-Dollar steigen kann. Falls der Silberpreis diese Marke durchbricht, wären 124 US-Dollar ein realistisches Zwischenziel.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der übergeordnete Trend spricht laut Experten weiterhin für einen weiteren Kursanstieg für den Silberpreis. Kurzfristig sollten Rücksetzer angesichts des hohen Preises bedacht werden. Auch kann der Preis für Silber zunächst auf hohem Niveau konsolidieren. 110 bis 113, bzw. 95 US-Dollar, bilden dann die unteren Linien des Trendkanals.

Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren die Silber-Rallye Ob die Silber-Rallye weiter geht, erfahrt ihr in der neuesten Sendung von Börse, Baby! Bleib auf Sendung – abonniere unseren Podcast!

"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 117,49 $ , was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer