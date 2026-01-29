    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Börse, Baby!

    4521 Aufrufe 4521 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber: Wenn diese Marke geknackt wird, geht der Preis nach oben

    Silber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Jetzt holt Gold gewaltig auf. Silber kämpft mit der Marke um die 120 US-Dollar. Geht die Rallye weiter?

    Für Sie zusammengefasst
    • Silber über 120 USD, wichtiges Widerstandsniveau.
    • Technische Indikatoren zeigen Momentum, aber Vorsicht!
    • Primärer Support bei 115 USD, Ziel 124 USD möglich.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Börse, Baby! - Silber: Wenn diese Marke geknackt wird, geht der Preis nach oben
    Foto: Maksym Yemelyanov - Zoonar.com/Maksym Yemelyanov

    Am Donnerstag trat Silber das erste Mal über die magische Marke von 120-US-Dollar. Voraussetzung dafür war das Durchbrechen der Marke von 113 US-Dollar. 

    Silber wird innerhalb eines sich weiter nach oben öffnenden Trendkanals gehandelt. Ein entscheidener Durchbruch bei 120 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten. 

    Technische Indikatoren (z. B. RSI, gleitende Durchschnitte) deuten auf starke Momentum‑Phase hin, aber auch auf eine kurzfristig überkaufte Situationen. Also Vorsicht: Das kann zu Konsolidierungen oder kleineren Rücksetzern im Kanal führen.

    Der Primäre Trendlinien‑Support liegt bei rund 115 US-Dollar, wenn Silber nicht nach oben ausbrechen sollte und über die Marke von 120 US-Dollar steigen kann. Falls der Silberpreis diese Marke durchbricht, wären 124 US-Dollar ein realistisches Zwischenziel.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der übergeordnete Trend spricht laut Experten weiterhin für einen weiteren Kursanstieg für den Silberpreis. Kurzfristig sollten Rücksetzer angesichts des hohen Preises bedacht werden. Auch kann der Preis für Silber zunächst auf hohem Niveau konsolidieren. 110 bis 113, bzw. 95 US-Dollar, bilden dann die unteren Linien des Trendkanals.

    Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren die Silber-Rallye

    Ob die Silber-Rallye weiter geht, erfahrt ihr in der neuesten Sendung von Börse, Baby! Bleib auf Sendung – abonniere unseren Podcast!

    "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 117,49$, was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Silber: Wenn diese Marke geknackt wird, geht der Preis nach oben Silber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Jetzt holt Gold gewaltig auf. Silber kämpft mit der Marke um die 120 US-Dollar. Geht die Rallye weiter?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     