JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei den am 12. März anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften die Ziele für 2026 im Fokus stehen, schrieb Michael Aspinall in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte auf dem Margendruck in Nordamerika durch die US-Zollpolitik liegen. Aspinall sieht seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 und 2026 unter den Konsensschätzungen./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 41,57EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

