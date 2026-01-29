DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 172 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte neue Rekorde bei Umsatz und operativem Ergebnis erzielt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025. Die Kapazitätsauslastung dürfte hoch geblieben sein./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 141EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.