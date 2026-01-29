DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,57 % und einem Kurs von 42,48EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



