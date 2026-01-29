DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard gab seinen Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von Airbus Mitte Februar den letzten Feinschliff. Der Barmittelzufluss sei noch die große Unbekannte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 195,1EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christophe Menard
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
