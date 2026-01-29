    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAspermont AktievorwärtsNachrichten zu Aspermont
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aspermont plant Aktienzusammenlegung im Verhältnis 250:1

    Das australische Medien- und Technologieunternehmen Aspermont stellt seinen Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung (AGM) am 23. Februar 2026 eine Aktienzusammenlegung (Reverse Split) im Verhältnis 250:1 zur Abstimmung vor. Ziel dieser …

    Aspermont plant Aktienzusammenlegung im Verhältnis 250:1
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Das australische Medien- und Technologieunternehmen Aspermont stellt seinen Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung (AGM) am 23. Februar 2026 eine Aktienzusammenlegung (Reverse Split) im Verhältnis 250:1 zur Abstimmung vor. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kapitalstruktur zu optimieren und die Wahrnehmung der Aktie am Kapitalmarkt nachhaltig zu verbessern. Derzeit wechseln die Aspermont-Aktien zu einem Kurs von rund 0,005 EUR den Besitzer. Sollte die Zusammenlegung genehmigt werden, würde sich der rechnerische Aktienkurs entsprechend auf 1,25 EUR erhöhen, ohne dass sich der Gesamtwert der Beteiligungen für bestehende Aktionäre verändert. Die Anzahl der ausstehenden Aktien würde im gleichen Verhältnis reduziert.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aspermont plant Aktienzusammenlegung im Verhältnis 250:1 Das australische Medien- und Technologieunternehmen Aspermont stellt seinen Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung (AGM) am 23. Februar 2026 eine Aktienzusammenlegung (Reverse Split) im Verhältnis 250:1 zur Abstimmung vor. Ziel dieser …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     