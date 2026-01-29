DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der vorherigen Kursrally sei die erste Kursreaktion auf den starken Auftragseingang des Chipausrüsters regelrecht lahm gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im Zuge der recht unspektakulären Telefonkonferenz mit Analysten hätten dann sogar Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Einfluss derart immenser Auftragseingänge auf den Gewinn sei allerdings, gerade ab 2027, enorm, so Sanders. Die "unstillbare Nachfrage" durch KI-Infrastruktur sorge weiterhin für positive Überraschungen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 1.237EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1500,00 € , was eine Steigerung von +25,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer