DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der vorherigen Kursrally sei die erste Kursreaktion auf den starken Auftragseingang des Chipausrüsters regelrecht lahm gewesen, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im Zuge der recht unspektakulären Telefonkonferenz mit Analysten hätten dann sogar Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Einfluss derart immenser Auftragseingänge auf den Gewinn sei allerdings, gerade ab 2027, enorm, so Sanders. Die "unstillbare Nachfrage" durch KI-Infrastruktur sorge weiterhin für positive Überraschungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 1.237EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte