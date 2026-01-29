DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 46,86EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



