DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem soliden Jahresabschluss der Bad Homburger, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Für 2026 dürften sie sich wie gewohnt konservative Ziele setzen./ag/mis
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 46,86EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
