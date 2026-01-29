DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Radar-Spezialist dürfte beim Verhältnis zwischen Auftragsvolumen und verbuchten Umsätzen am oberen Rand der Zielspanne zwischen 1,6 und 1,9 liegen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Ende Februar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 86,35EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.
