Plusvisionen-Analyse
SAP - Abverkauf, was bei Software-Unternehmen los ist
Nach guten Ergebnissen wird die SAP-Aktie von der Börse abgestraft. Sell on good news? Wie es weitergeht.
Das ist eine Ansage der Börse zu SAP: Im Xetra-Handel verliert die Aktie des Software-Unternehmen aktuell rund 16 Prozent. Charttechnisch hatte sich diese Schwäche bereits Anfang/Mitte Januar angedeutet, nachdem immer wieder (kleinere) Unterstützungen ohne Vertun unterschritten wurden. Nun notiert das Papier auf der Haltezone bei 165 Euro. Ob diese robust genug sein wird? Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte