SAP - Abverkauf, was bei Software-Unternehmen los ist

Das ist eine Ansage der Börse zu SAP: Im Xetra-Handel verliert die Aktie des Software-Unternehmen aktuell rund 16 Prozent. Charttechnisch hatte sich diese Schwäche bereits Anfang/Mitte Januar angedeutet, nachdem immer wieder (kleinere) Unterstützungen ohne Vertun unterschritten wurden. Nun notiert das Papier auf der Haltezone bei 165 Euro. Ob diese robust genug sein wird? Weiterlesen