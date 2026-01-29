Eloro Resources schließt Optionszahlungen für das Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska im Departement Potosí, Bolivien, ab

Toronto, Kanada, 29. Januar 2026 – Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass es alle an Empresa Minera Villegas SRL („Minera Villegas”) zu übertragenden Optionszahlungen geleistet hat, um die Option seiner bolivianischen Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL („Minera Tupiza“) zum Erwerb einer 99-prozentigen Joint-Venture-Beteiligung am polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska in Potosí, Bolivien („Iska Iska“), auszuüben. Eloro hat heute die letzte Zahlung in Höhe von 1.150.000 US-Dollar geleistet und gemäß einem Nachtrag zum Optionsvertrag 1.800.000 US-Dollar auf ein Treuhandkonto überwiesen, um diese innerhalb von zwölf Monate nach Erhalt der Abbaurechte für die Bergbaugebiete Mina Casiterita und Mina Hoyada an Minera Villegas zu zahlen. Durch eine Reihe strategischer regulatorischer und kommerzieller Vereinbarungen hält Minera Tupiza SRL nun eine 99-prozentige Beteiligung an dem Joint Venture und verfügt über eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung sowie die vollständige operative Kontrolle über das Projekt Iska Iska.

Das Unternehmen hat über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza einen Nachtrag zum Joint-Venture-Vertrag mit Minera Villegas, dem Inhaber der Iska Iska-Konzession, formalisiert. Gemäß diesem Nachtrag beträgt der Anteil von Minera Tupiza an dem Joint Venture 99 %, während Minera Villegas einen Anteil von 1 % behält. Diese überarbeitete Struktur stellt sicher, dass Eloro die vollständige operative Kontrolle und die Einhaltung der Vorschriften behält und gleichzeitig die geltenden Bestimmungen des bolivianischen Bergbaugesetzes einhält. Der Nachtrag wird bei den zuständigen bolivianischen Bergbaubehörden zur Genehmigung im Rahmen des üblichen Verfahrens und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften eingereicht.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: „Der Abschluss der Optionszahlungen stellt einen wichtigen unternehmerischen und strategischen Meilenstein für Eloro dar. Die gestraffte Eigentums- und Kontrollstruktur bringt die Einhaltung der Vorschriften mit betrieblicher Effizienz in Einklang, beseitigt wirtschaftliche Unsicherheiten und versetzt das Unternehmen in die Lage, Iska Iska mit maximaler Flexibilität und Klarheit voranzutreiben, während die Entwicklungsaktivitäten fortgesetzt werden.“