North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant über den Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette in Québec eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohnen

Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine drohnengestützte (UAV) hochauflösende Magnetfeldmessung über Zielgebieten hoher Priorität plant, die zu den unternehmenseigenen Konzessionen Bardy und Blanchette (die „Konzessionen“) gehören. Die Konzessionsgebiete befinden sich rund 40 km nordwestlich der Stadt La Tuque in Québec. Der geplante Messflug soll die Explorationsstrategie des Unternehmens unterstützen, die sich auf die Ermittlung und Abgrenzung vielversprechender granitischer Pegmatite konzentriert, die mit Seltenerdmetallen („REE“) und Niob („Nb“) in Verbindung stehen.

Wichtigste Fakten

- Die Firma Terrascope Inc. wurde mit der Durchführung einer hochauflösenden UAV-Magnetfeldmessung über vorrangigen REE-Nb-Prospektionsgebieten der Konzessionen Bardy und Blanchette beauftragt.

- Der geplante Messflug umfasst ca. 191 Profilkilometer mit einem Linienabstand von 50 Metern, wobei der Fokus auf vorrangigen REE-Nb-Prospektionsgebieten liegt.

- Die Nennflughöhe beträgt etwa 20 bis 30 Meter über dem natürlichen Gelände („AGL“) und es kommt ein Cäsium-Dampf-Magnetometer vom Typ Scintrex Cs-VL zum Einsatz.

- Ziel ist es, strukturelle und lithologische Entwicklungszüge sowie mögliche Ausläufer in Verbindung mit aussichtsreichen REE-Nb-führenden granitischen Pegmatiten zu definieren und die anschließende Zielsuche zu verfeinern.

- Im Vorfeld des Programms hat das Unternehmen über positive Ergebnisse der Schürfprobenanalyse (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2026) und andere bisher abgeschlossene Zielfindungsarbeiten (einschließlich RadonEx) berichtet.

Überblick über die geplante drohnengestützte (UAV) Magnetfeldmessung

Die geplante UAV-Magnetfeldmessung soll detaillierte Magnetfelddaten zu den vorrangigsten REE-Nb-Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgelände liefern. Die Messung ist auf Fluglinien im Abstand von 50 m mit insgesamt etwa 191 Kilometer Flugstrecke in einer Nennhöhe von 20 bis 30 m AGL unter Einsatz eines Scintrex Cs-VL-Magnetometers geplant.