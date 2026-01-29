    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorth American Niobium and Critical Minerals AktievorwärtsNachrichten zu North American Niobium and Critical Minerals
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant über den Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette in Québec eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohnen

    North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant über den Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette in Québec eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohnen
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine drohnengestützte (UAV) hochauflösende Magnetfeldmessung über Zielgebieten hoher Priorität plant, die zu den unternehmenseigenen Konzessionen Bardy und Blanchette (die „Konzessionen“) gehören. Die Konzessionsgebiete befinden sich rund 40 km nordwestlich der Stadt La Tuque in Québec. Der geplante Messflug soll die Explorationsstrategie des Unternehmens unterstützen, die sich auf die Ermittlung und Abgrenzung vielversprechender granitischer Pegmatite konzentriert, die mit Seltenerdmetallen („REE“) und Niob („Nb“) in Verbindung stehen.

     

    Wichtigste Fakten

     

    -          Die Firma Terrascope Inc. wurde mit der Durchführung einer hochauflösenden UAV-Magnetfeldmessung über vorrangigen REE-Nb-Prospektionsgebieten der Konzessionen Bardy und Blanchette beauftragt.

    -          Der geplante Messflug umfasst ca. 191 Profilkilometer mit einem Linienabstand von 50 Metern, wobei der Fokus auf vorrangigen REE-Nb-Prospektionsgebieten liegt.

    -          Die Nennflughöhe beträgt etwa 20 bis 30 Meter über dem natürlichen Gelände („AGL“) und es kommt ein Cäsium-Dampf-Magnetometer vom Typ Scintrex Cs-VL zum Einsatz.

    -          Ziel ist es, strukturelle und lithologische Entwicklungszüge sowie mögliche Ausläufer in Verbindung mit aussichtsreichen REE-Nb-führenden granitischen Pegmatiten zu definieren und die anschließende Zielsuche zu verfeinern.

    -          Im Vorfeld des Programms hat das Unternehmen über positive Ergebnisse der Schürfprobenanalyse (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2026) und andere bisher abgeschlossene Zielfindungsarbeiten (einschließlich RadonEx) berichtet.

     

    Überblick über die geplante drohnengestützte (UAV) Magnetfeldmessung

     

    Die geplante UAV-Magnetfeldmessung soll detaillierte Magnetfelddaten zu den vorrangigsten REE-Nb-Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgelände liefern. Die Messung ist auf Fluglinien im Abstand von 50 m mit insgesamt etwa 191 Kilometer Flugstrecke in einer Nennhöhe von 20 bis 30 m AGL unter Einsatz eines Scintrex Cs-VL-Magnetometers geplant.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant über den Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette in Québec eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohnen Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („North American Niobium“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     