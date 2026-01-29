UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137,50 Euro belassen. Der auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen soliden Jahresschluss hingelegt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege über den Erwartungen, während die Margen diese knapp verfehlt hätten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 74,75EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
