UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137,50 Euro belassen. Der auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen soliden Jahresschluss hingelegt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege über den Erwartungen, während die Margen diese knapp verfehlt hätten./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 74,75EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 137,50

Kursziel alt: 137,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 137,50 € , was eine Steigerung von +84,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer