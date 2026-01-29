DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Die Bayern hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen verfehlt, und ihre Aktien seien im Branchenvergleich weiter teuer, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 67,90EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



