DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Die Bayern hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen verfehlt, und ihre Aktien seien im Branchenvergleich weiter teuer, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 67,90EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte