UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Gleiches gelte für den beibehaltenen Ausblick. Die Aktie sei im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Branchentiteln attraktiv./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 16,59EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

