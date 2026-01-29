UBS stuft Nordea auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Gleiches gelte für den beibehaltenen Ausblick. Die Aktie sei im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Branchentiteln attraktiv./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 16,59EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte