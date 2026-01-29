UBS stuft EASYJET auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft sei weitgehend erwartungsgemäß ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Alles in allem sollten Zahlen und Ausblick am Markt für Zuversicht sorgen./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 5,444EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



