UBS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 32,55 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Billigfluggesellschaft hat mit dem Nettoergebnis vor Sondereffekten im vergangenen Geschäftsquartal seiner Einschätzung nach die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Jarrod Castle in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Er überarbeitete seine Schätzungen geringfügig und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 28,16EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,50

Kursziel alt: 32,55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

