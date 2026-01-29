Zwingt das Währungs-Beben die EZB nächste Woche in die Knie?

Der Auslöser für die neue Nervosität sitzt in Washington. Die unberechenbare Wirtschaftspolitik der Trump-Administration und die offene Freude des US-Präsidenten über einen schwachen US-Dollar haben den Euro diese Woche über die kritische Marke von 1,20 US-Dollar katapultiert – den höchsten Stand seit 2021.

Offiziell herrscht in den Fluren der Europäischen Zentralbank (EZB) noch Gelassenheit. Die Zinsen seien an einem "guten Ort", betonen Ratsmitglieder wie Bundesbank-Chef Joachim Nagel. Doch die Nervosität wächst. Während der Markt eine Zinsschwankung nächste Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu Null einpreist, deuten erste Signale aus dem EZB-Rat auf eine Kehrtwende hin.

Erste Andeutungen, dass für die Währungshüter damit eine Schmerzgrenze erreicht sein könnte, gibt es bereits. Sollte die Aufwertung des Euro anhalten oder sich gar beschleunigen, entstehe eine "Notwendigkeit, geldpolitisch zu reagieren", erklärte Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, im Interview mit der Financial Times. Die Notenbank müsse sich alle Optionen offenhalten, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können, fügte er gegenüber Bloomberg hinzu.

Für die exportorientierte Wirtschaft der Eurozone ist der starke Euro Gift. Der Dollar-Wechselkurs stelle eine erhebliche zusätzliche Belastung für die deutsche Exportindustrie dar, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch besorgt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche wurde noch deutlicher: Jede weitere Aufwertung des Euro wirke wie ein zusätzlicher Zoll auf europäische Produkte.

Gleichzeitig drückt der starke Euro auf die Preise von Importen und gibt der EZB dadurch Spielraum für eine potenzielle Zinssenkung. Im Dezember ist die Inflation im Euroraum bereits auf 1,9 Prozent gesunken. Ökonomen schätzen, dass eine 10-prozentige Aufwertung des Euro die Inflation über ein Jahr um bis zu 0,6 Prozentpunkte senken kann.

Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau stellte auf LinkedIn klar, dass die Währungsentwicklung einer der Faktoren sein wird, die "unsere geldpolitische Haltung und Zinsentscheidungen in den kommenden Monaten leiten werden".

Was bedeutet das für die Sitzung am nächsten Donnerstag?

- Das Basisszenario: Die EZB belässt die Zinsen bei 2,0 Prozent, nutzt aber die Pressekonferenz für "taubenhafte" Rhetorik, mit anderen Worten, deutet eine lockere Geldpolitik an, um den Euro-Anstieg verbal zu bremsen.

- Die Überraschung: Angesichts der "substanziellen Abwärtsrisiken" für das Wachstum und der Tatsache, dass die Inflation im Griff und das 2-Prozent-Ziel unterschritten ist, könnte Lagarde den Markt mit einer Senkung um 25 Basispunkte überraschen, um die Wirkung des starken Euros abzumildern.

Auf jeden Fall könnte die Zeit der langweiligen EZB-Sitzungen erst einmal vorbei sei. Wenn Christine Lagarde nächsten Donnerstag vor die Presse tritt, hat sie die Chance zu beweisen, dass die EZB bereit ist, dem "Währungskrieg" aus Washington etwas entgegenzusetzen. Irgendeine Art von Gegensteuern ist wahrscheinlicher, als es die aktuellen Markterwartungen widerspiegeln.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

