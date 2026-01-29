UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, und der Ausblick signalisiere Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen ein neues Aktienrückkaufprogramm und die Chance auf weitere Großaufträge. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies Kukhnin indes auf die hohe Bewertung./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



