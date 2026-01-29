UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat H&M nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 schwedischen Kronen belassen. Die Umsätze lägen moderat über den Erwartungen, während das operative Ergebnis (Ebit) klar positiv überrasche, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 171

Kursziel alt: 171

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

