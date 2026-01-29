UBS stuft H&M auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat H&M nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 171 schwedischen Kronen belassen. Die Umsätze lägen moderat über den Erwartungen, während das operative Ergebnis (Ebit) klar positiv überrasche, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 171
Kursziel alt: 171
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 171
Kursziel alt: 171
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte