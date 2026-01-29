UBS stuft ASML auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen des Chipindustrieausrüsters habe er seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2027/28 angehoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer Einschätzung vom Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe womöglich Luft nach oben. Angesichts der beschleunigten Auftragsentwicklung verbesserten sich die Geschäftsaussichten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 1.233EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
