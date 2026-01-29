    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Rekord

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumaschinenhersteller Caterpillar startet zum Jahresschluss durch

    Für Sie zusammengefasst
    • Caterpillar erzielt Rekordumsatz im Q4 2025.
    • Gewinn je Aktie übertrifft Analystenerwartungen deutlich.
    • Umsatz steigt um 18% auf 19,1 Milliarden Dollar.
    Rekord - Baumaschinenhersteller Caterpillar startet zum Jahresschluss durch
    Foto: Caterpillar Inc

    IRVING (dpa-AFX) - Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen. Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer Geschichte. "Mit einem Rekord-Auftragsbestand beginnen wir nun das neue Jahr mit einer starken Dynamik", sagte Konzernchef Joe Creed. Die Aktie zog auf die Nachrichten im vorbörslichen US-Handel an.

    Caterpillar übertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie - einer von Analysten besonders beachteten Kennziffer - die Erwartungen im Schlussquartal deutlich. Er stieg um 2 Cent auf 5,16 Dollar - Analysten hatten hier einen Rückgang erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Caterpillar Inc!
    Long
    612,31€
    Basispreis
    3,53
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    693,92€
    Basispreis
    4,10
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zugleich konnte der Konzern seine Wachstumsdynamik im letzten Jahresviertel unerwartet stark beschleunigen. Der Umsatz schoss den Angaben zufolge in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro) in die Höhe. Dabei profitierte der Konzern von reger Nachfrage. Einen Teil des Anstiegs hätten aber negative Preiseffekte wieder zunichtegemacht, hieß es.

    Im Gesamtjahr stieg der Erlös somit um vier Prozent auf 67,6 Milliarden Dollar. Höhere Restrukturierungskosten und Steuereffekte drückten allerdings auf die Ergebnisse. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn von 10,8 auf 8,9 Milliarden Dollar.

    Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden./tav/nas/mis

    Caterpillar

    +1,30 %
    +3,24 %
    +15,18 %
    +27,62 %
    +53,21 %
    +133,88 %
    +279,47 %
    +909,34 %
    +1.724,20 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Caterpillar Aktie

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 545 auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Caterpillar Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 255,52 Mrd..

    Caterpillar zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Caterpillar - 850598 - US1491231015

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Caterpillar. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rekord Baumaschinenhersteller Caterpillar startet zum Jahresschluss durch Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen. Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     