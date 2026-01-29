DZ BANK stuft SIEMENS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 260 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angeführt von starken Zuwächsen der Sparte Mobility dürfte der Technologiekonzern einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere den angepassten Mix seines Bewertungsansatzes sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Geschäftsjahr 2026/27./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 259,8EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Alexander Hauenstein

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



