RBC stuft H&M auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 180 schwedischen Kronen belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick der Modekette auf 2026 sei jedoch vorsichtiger als gedacht./rob/edh/bek
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
