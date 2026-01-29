RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ein insgesamt starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Trend sollte sich fortsetzen, sei aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 24,94EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



