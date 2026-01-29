Lockheed Martin: Umsatzsteigerung gibt Aktie Rückendeckung!

Der Nettogewinn im vierten Quartal 2025 betrug 1,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,80 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 527 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal 2024.

Lockheed Martin Corporation gab am Donnerstag einen Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal 2025 bekannt, verglichen mit 18,6 Milliarden US-Dollar des Vorhjahresquartals.

Darin enthalten sind Verluste in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar (nach Steuern 1,3 Milliarden US-Dollar bzw. 5,45 US-Dollar je Aktie) aus geheimen Programmen. Der operative Cashflow belief sich im vierten Quartal 2025 auf 3,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen stieg die Aktie um gut 4 Prozent. Jim Taiclet, Chairman, Präsident und CEO von Lockheed Martin: "Dieser bemerkenswerte Start ins Jahr 2026 bestärkt unser Vertrauen in das anhaltende operative und finanzielle Wachstum von Lockheed Martin im kommenden Jahr. Wir erwarten ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und ein Wachstum des ausgewiesenen operativen Segmentgewinns von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einen freien Cashflow zwischen 6,5 und 6,8 ​​Milliarden US-Dollar."

Die Aktie von Lockheed Martin hatte sich 2025 zunächst schwer getan und war kein Gewinner der Rüstungs-Rallye gewesen. Spätestens mit der Militär-Operation in Venezuela stiegen zu Beginn des Jahres, konnte aber auch Lockheed-Martin wieder zulegen. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen Rüstungs-Riesen liegen seit Jahresbeginn gut 24 Prozent im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 524,6EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 551,57 $ , was einem Rückgang von -7,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer