    Quartalsbericht

    Lockheed Martin: Umsatzsteigerung gibt Aktie Rückendeckung!

    Lockheed Martin war lange kein Gewinner der Rüstungs-Rallye. Das Blatt schein sich zu wenden: das belegen auch die Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag veröffentlicht hat.

    Foto: Boris Roessler/dpa

    Lockheed Martin Corporation gab am Donnerstag einen Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal 2025 bekannt, verglichen mit 18,6 Milliarden US-Dollar des Vorhjahresquartals.

    Der Nettogewinn im vierten Quartal 2025 betrug 1,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,80 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 527 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal 2024.

    Darin enthalten sind Verluste in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar (nach Steuern 1,3 Milliarden US-Dollar bzw. 5,45 US-Dollar je Aktie) aus geheimen Programmen. Der operative Cashflow belief sich im vierten Quartal 2025 auf 3,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024. 

    Nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen stieg die Aktie um gut 4 Prozent. Jim Taiclet, Chairman, Präsident und CEO von Lockheed Martin: "Dieser bemerkenswerte Start ins Jahr 2026 bestärkt unser Vertrauen in das anhaltende operative und finanzielle Wachstum von Lockheed Martin im kommenden Jahr. Wir erwarten ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und ein Wachstum des ausgewiesenen operativen Segmentgewinns von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einen freien Cashflow zwischen 6,5 und 6,8 ​​Milliarden US-Dollar."

    Die Aktie von Lockheed Martin hatte sich 2025 zunächst schwer getan und war kein Gewinner der Rüstungs-Rallye gewesen. Spätestens mit der Militär-Operation in Venezuela stiegen zu Beginn des Jahres, konnte aber auch Lockheed-Martin wieder zulegen. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen Rüstungs-Riesen liegen seit Jahresbeginn gut 24 Prozent im Plus. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 524,6EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
