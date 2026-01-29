Quartalsbericht
Lockheed Martin: Umsatzsteigerung gibt Aktie Rückendeckung!
Lockheed Martin war lange kein Gewinner der Rüstungs-Rallye. Das Blatt schein sich zu wenden: das belegen auch die Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag veröffentlicht hat.
- Lockheed Martin erzielt 20,3 Mrd. USD Umsatz Q4 2025.
- Nettogewinn steigt auf 1,3 Mrd. USD, 5,80 USD/Aktie.
- Aktie steigt um 4%, Wachstumserwartungen optimistisch.
Lockheed Martin Corporation gab am Donnerstag einen Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal 2025 bekannt, verglichen mit 18,6 Milliarden US-Dollar des Vorhjahresquartals.
Der Nettogewinn im vierten Quartal 2025 betrug 1,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,80 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 527 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal 2024.
Darin enthalten sind Verluste in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar (nach Steuern 1,3 Milliarden US-Dollar bzw. 5,45 US-Dollar je Aktie) aus geheimen Programmen. Der operative Cashflow belief sich im vierten Quartal 2025 auf 3,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024.
Nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen stieg die Aktie um gut 4 Prozent. Jim Taiclet, Chairman, Präsident und CEO von Lockheed Martin: "Dieser bemerkenswerte Start ins Jahr 2026 bestärkt unser Vertrauen in das anhaltende operative und finanzielle Wachstum von Lockheed Martin im kommenden Jahr. Wir erwarten ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und ein Wachstum des ausgewiesenen operativen Segmentgewinns von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einen freien Cashflow zwischen 6,5 und 6,8 Milliarden US-Dollar."
Die Aktie von Lockheed Martin hatte sich 2025 zunächst schwer getan und war kein Gewinner der Rüstungs-Rallye gewesen. Spätestens mit der Militär-Operation in Venezuela stiegen zu Beginn des Jahres, konnte aber auch Lockheed-Martin wieder zulegen. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen Rüstungs-Riesen liegen seit Jahresbeginn gut 24 Prozent im Plus.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 524,6EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.