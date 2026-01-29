RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Auftragseingang des Technologiekonzerns habe die Konsensschätzung um satte 32 Prozent übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margenausblick auf 2026 erscheine konservativ./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:35 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.



