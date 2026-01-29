JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass das Zahlenwerk des Pharmakonzerns sowie auch der Ausblick auf 2026 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Seiner Meinung nach dürften die durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr nun um rund ein Prozent sinken./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 374,3EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

