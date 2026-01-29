DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Schweden hätten die Erwartungen im vierten Quartal dank ihrer Kostenkontrolle übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe aber schwach./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

