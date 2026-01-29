RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 5,444EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,9

Kursziel alt: 5,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

