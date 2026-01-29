RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 5,444EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
