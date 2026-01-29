Sedlmayr Grund & Immobilien: Ergebnis 2024/2025 deutlich unter Vorjahr wegen Aufwendungen
Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG schockt den Markt: Eine deutliche Gewinnwarnung für 2024/2025 offenbart sinkendes EBIT und hohe Sonderaufwendungen.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Sedlmayr Grund und Immobilien AG gibt Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2024/2025 bekannt.
- Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) wird voraussichtlich zwischen 29.000 und 33.000 T€ liegen, deutlich unter dem Vorjahreswert von 68.992 T€.
- Außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von etwa 41.000 T€ sind aufgrund von Wertberichtigungen und der Trennung vom Minderheitsgesellschafter angefallen.
- Im Einzelabschluss belaufen sich die Aufwendungen auf ca. 42.500 T€, während betriebliche Erträge von etwa 39.144 T€ erwartet werden.
- Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird zwischen 44.000 und 48.000 T€ prognostiziert, im Vergleich zu 48.103 T€ im Vorjahr.
- Die Veröffentlichung erfolgte am 29. Januar 2026 und betrifft das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr.
Der Kurs von Sedlmayr Grund und Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.300,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.
