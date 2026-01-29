Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.01. - TecDAX schwach -2,72 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.572,80 PKT und verliert bisher -1,16 %.
Top-Werte: Siemens +3,37 %, Siemens Energy +3,11 %, GEA Group +2,26 %
Flop-Werte: SAP -16,26 %, Symrise -2,71 %, Scout24 -1,95 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.687,76 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: DWS Group +7,27 %, flatexDEGIRO +4,94 %, Aurubis +4,81 %
Flop-Werte: IONOS Group -5,89 %, PUMA -5,47 %, AUTO1 Group -4,57 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.632,80 PKT und fällt um -2,72 %.
Top-Werte: Nordex +1,29 %, freenet +1,20 %, SMA Solar Technology +1,18 %
Flop-Werte: SAP -16,26 %, SILTRONIC AG -6,54 %, IONOS Group -5,89 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.953,50 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Siemens +3,37 %, Siemens Energy +3,11 %, ASML Holding +2,71 %
Flop-Werte: SAP -16,26 %, Wolters Kluwer -2,17 %, Hermes International -2,17 %
Der ATX bewegt sich bei 5.657,05 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,30 %, STRABAG +1,72 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,35 %
Flop-Werte: DO & CO -2,06 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,00 %, Wienerberger -1,43 %
Der SMI bewegt sich bei 13.119,15 PKT und steigt um +1,00 %.
Top-Werte: Roche Holding +2,14 %, Alcon +0,92 %, Logitech International +0,84 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,61 %, Givaudan -1,11 %, Geberit -0,58 %
Der CAC 40 steht aktuell (14:00:28) bei 8.110,28 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: LEGRAND +3,26 %, Schneider Electric +2,58 %, TotalEnergies +1,99 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -5,19 %, Eurofins Scientific -3,75 %, Publicis Groupe -2,42 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.058,99 PKT und gewinnt bisher +1,11 %.
Top-Werte: Sandvik +3,36 %, Alfa Laval +3,04 %, Swedbank Shs(A) +1,50 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -6,08 %, Telia Company -2,41 %, SSAB Registered (A) -2,40 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.820,00 PKT und steigt um +1,39 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,93 %, Viohalco +1,60 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,43 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,03 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,07 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,16 %
