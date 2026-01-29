DWS Group Aktie weiter aufwärts - 29.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DWS Group Aktie. Mit einer Performance von +7,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DWS Group Aktie. Nach einem Plus von +2,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,15€, mit einem Plus von +7,27 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DWS Group ist ein führender Vermögensverwalter mit einem breiten Angebot an Investmentfonds, ETFs und alternativen Investments. Als einer der größten in Europa hat DWS eine starke Marktstellung und konkurriert mit BlackRock, Vanguard und Amundi. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitale Innovationen sind Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +22,41 % bei DWS Group.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DWS Group Aktie damit um +11,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DWS Group um +13,97 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

DWS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,94 % 1 Monat +14,94 % 3 Monate +22,41 % 1 Jahr +51,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DWS Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der DWS Group Aktie, die von den Nutzern als vielversprechend angesehen wird. Die DWS wird als attraktive Investition mit guten Dividendenchancen wahrgenommen, insbesondere nach der Erhöhung der strategischen Ziele bis 2028. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Übernahme durch die Deutsche Bank, was die Diskussion über die Unabhängigkeit und zukünftige Kursziele anheizt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

Informationen zur DWS Group Aktie

Es gibt 200 Mio. DWS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,80 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Massive Verluste der schwergewichtigen SAP-Aktie haben den Dax am Donnerstag auf deutlich tieferes Terrain gezogen. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Als weitere Belastungsfaktoren erwähnten …

Die Deutsche Bank will sich ihre Rekordbilanz 2025 nicht von Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts verderben lassen. "Wir wissen, wo wir hin wollen, und von diesem Weg werden wir uns nicht abbringen lassen", betonte Konzernchef Christian Sewing in …

So schlagen sich die Wettbewerber von DWS Group

Franklin Resources, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Amundi notiert im Plus, mit +1,62 %.

DWS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DWS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DWS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.