BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im ersten Geschäftsquartal habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der durchschnittliche Sitzplatzumsatz (Rask) sei stabil geblieben und damit besser als erwartet, während die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer (Cask) gestiegen seien. Die Ziele für 2025/26 seien beibehalten worden./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 5,444EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,6

Kursziel alt: 5,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



