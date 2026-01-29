Nach Gold und Silber nun Öl – Treibt Geopolitik den Brent-Ölpreis auf 90 USD?

Jetzt deutet sich zudem an: Öl und andere Rohstoffe könnten ähnliche Sprünge machen, denn weitere Rohstoffe drängen in den Vordergrund. So präsentiert sich unter anderem der Kupferpreis derzeit in einer überaus explosiven Konstellation . Brent-Öl und WTI-Öl machen sich ebenfalls für eine Zwischenrallye bereit. Geopolitische Spannungen könnten hier für kräftige Preisschübe sorgen.

Geopolitische Spannungen als Brandbeschleuniger für die Ölpreise

Die Sorge vor einer Überversorgung belastete bis zuletzt die Ölpreise. Brent-Öl und WTI-Öl waren limitiert. So bewegte sich der Brent-Ölpreis zuletzt in einer engen Handelsspanne von 60 US-Dollar bis 65 US-Dollar. Während der Seitwärtsbewegung staute sich immenses Bewegungspotenzial auf. Diese bricht sich nun nach dem Ausbruch über die 65 US-Dollar Bahn. Einmal mehr erweist sich die Geopolitik als Brandbeschleuniger für die Ölpreise. Die Drohungen der USA in Richtung Iran sowie die Entsendung zahlreicher US-Kriegsschiffe in die Region machen das Ganze zu einem Pulverfass. Das nahende Wochenende erhöht die Brisanz. Der Iran spielt als wichtiges OPEC-Mitglied eine zentrale Rolle für den Ölmarkt. Seine Lage an der Straße von Hormus sorgte zudem in der Vergangenheit bereits für große Verwerfungen. Eine weitere Eskalation der Situation dürfte sofort massive Auswirkungen auf die Ölpreise haben.

OPEC+ trifft Entscheidung: Endet die Öl-Förderpause?

In der letzten Kommentierung zu Brent-Öl rückten wir das anstehende Treffen der OPEC+ in den Fokus. Dessen Bedeutung für den Ölsektor ist immens. Zur Ausgangslage: Auf ihrem November-Treffen beschlossen die führenden OPEC+ Staaten, die Förderhöhungen im 1. Quartal 2026 auszusetzen. Offizielle Begründung – Man wolle den negativen saisonalen Effekten entgegenwirken. Fakt ist aber auch, dass die vorherigen Fördermengenausweitungen der OPEC+ die Sorge vor einem Überangebt am Ölmarkt befeuert haben. Vom Treffen am 1. Februar erhoffen sich Experten und Marktakteure nun Hinweise, ob die Förderpause womöglich verlängert wird. Sollte es diese Hinweise geben, könnte das den Ölpreisen einen weiteren Schub geben.





Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.

US-Ölmarktdaten – Lässt der Druck auf die Ölpreise nach?

Die US-Ölmarktdaten trübten zuletzt des Öfteren die Kaufstimmung. Vor allem die prosperierende US-Förderindustrie verhinderte so manchen Preisanstieg. Vor diesem Hintergrund wird man die aktuellen Daten der EIA (U.S. Energy Information Administration) für die Woche zum 23. Januar durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Die US-Ölproduktion belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 13,696 Mio. bpd. In der Woche zum 16. Januar lag diese bei 13,732 Mio. bpd. Das bisherige Rekordhoch datiert aus der Woche zum 07. November 2025 mit 13,862 Mio. bpd. Die US-Rohöllagerbestände verzeichneten im aktuellen Berichtszeitraum einen Rückgang um 2,3 Mio. Barrel auf 423,8 Mio. Barrel. Die US-Rohöllagerbestände liegen damit etwa 3 Prozent unter dem für diese Zeit im Jahr relevanten Fünfjahresdurchschnitt.

Brent-Öl: Chancen und Risiken für Anleger

Die Ölpreispreisrallye ist gestartet. Brent-Öl hat die Handelsspanne über die obere Begrenzung verlassen. Aktuell steuert der Ölpreis auf die 70 US-Dollar zu. Diese Marke könnte sich als Schlüsselmarke entpuppen. Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, könnte es schnell gehen. In diesem Fall würden die 75 US-Dollar und die 77 US-Dollar als nächste potenzielle Preisziele warten. Zuletzt zeigte sich im Frühjahr 2025, welche Wucht geopolitisch getriebene Ölpreisrallyes entwickeln können. Insofern ist auch eine Bewegung auf 82,6 US-Dollar oder gar 90 US-Dollar nicht auszuschließen. Als treibende Faktoren könnten sich die Geopolitik, die OPEC+ Entscheidung sowie die ausgeprägte US-Dollar-Schwäche erweisen. Ein schwächerer US-Dollar macht Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen bekanntlich günstiger und kann so die Nachfrage ankurbeln.

Die Aktien der Ölkonzerne profitierten bereits von den jüngsten Ölpreissteigerungen und drängen immer stärker in den Fokus von Anlegern. Treten Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell etc. nun gar aus dem Schatten von Barrick, Newmont & Co.?

Um das Momentum der Rallye nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer bei Brent-Öl eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 65 US-Dollar wäre ein starkes Warnsignal.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.