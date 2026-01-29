    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Anleger wegen Iran alarmiert

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Gold und Silber nun Öl – Treibt Geopolitik den Brent-Ölpreis auf 90 USD?

    Nach Gold und Silber rückt nun auch Öl in den Fokus der Anleger. Geopolitische Spannungen könnten Brent- und WTI-Ölpreise kräftig antreiben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen durch geopolitische Spannungen stark.
    • OPEC+ könnte Förderpause verlängern, Preisanstieg möglich.
    • Brent-Öl erreicht 70 US-Dollar, weitere Anstiege denkbar.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Anleger wegen Iran alarmiert - Nach Gold und Silber nun Öl – Treibt Geopolitik den Brent-Ölpreis auf 90 USD?
    Foto: adobe.stock.com

    Nach Gold und Silber: Steigen jetzt auch die Ölpreise?

    Gold und Silber als Blaupause für Brent-Öl? Die Rekordjagd von Gold und Silber geht weiter. Gold läuft rasant auf die 6.000 US-Dollar zu, Silber könnte sein nächstes Preisziel von 150 US-Dollar schneller erreichen als erwartet. Platin berauscht sich am Höhenflug von Gold und Silber und eskaliert ebenfalls.

    Jetzt deutet sich zudem an: Öl und andere Rohstoffe könnten ähnliche Sprünge machen, denn weitere Rohstoffe drängen in den Vordergrund. So präsentiert sich unter anderem der Kupferpreis derzeit in einer überaus explosiven Konstellation. Brent-Öl und WTI-Öl machen sich ebenfalls für eine Zwischenrallye bereit. Geopolitische Spannungen könnten hier für kräftige Preisschübe sorgen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Exxon Mobil!
    Long
    130,41€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 13,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    150,09€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Geopolitische Spannungen als Brandbeschleuniger für die Ölpreise

    Die Sorge vor einer Überversorgung belastete bis zuletzt die Ölpreise. Brent-Öl und WTI-Öl waren limitiert. So bewegte sich der Brent-Ölpreis zuletzt in einer engen Handelsspanne von 60 US-Dollar bis 65 US-Dollar. Während der Seitwärtsbewegung staute sich immenses Bewegungspotenzial auf. Diese bricht sich nun nach dem Ausbruch über die 65 US-Dollar Bahn. Einmal mehr erweist sich die Geopolitik als Brandbeschleuniger für die Ölpreise. Die Drohungen der USA in Richtung Iran sowie die Entsendung zahlreicher US-Kriegsschiffe in die Region machen das Ganze zu einem Pulverfass. Das nahende Wochenende erhöht die Brisanz. Der Iran spielt als wichtiges OPEC-Mitglied eine zentrale Rolle für den Ölmarkt. Seine Lage an der Straße von Hormus sorgte zudem in der Vergangenheit bereits für große Verwerfungen. Eine weitere Eskalation der Situation dürfte sofort massive Auswirkungen auf die Ölpreise haben.

    OPEC+ trifft Entscheidung: Endet die Öl-Förderpause?

    In der letzten Kommentierung zu Brent-Öl rückten wir das anstehende Treffen der OPEC+ in den Fokus. Dessen Bedeutung für den Ölsektor ist immens. Zur Ausgangslage: Auf ihrem November-Treffen beschlossen die führenden OPEC+ Staaten, die Förderhöhungen im 1. Quartal 2026 auszusetzen. Offizielle Begründung – Man wolle den negativen saisonalen Effekten entgegenwirken. Fakt ist aber auch, dass die vorherigen Fördermengenausweitungen der OPEC+ die Sorge vor einem Überangebt am Ölmarkt befeuert haben. Vom Treffen am 1. Februar erhoffen sich Experten und Marktakteure nun Hinweise, ob die Förderpause womöglich verlängert wird. Sollte es diese Hinweise geben, könnte das den Ölpreisen einen weiteren Schub geben. 


    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.

     

    US-Ölmarktdaten – Lässt der Druck auf die Ölpreise nach?

    Die US-Ölmarktdaten trübten zuletzt des Öfteren die Kaufstimmung. Vor allem die prosperierende US-Förderindustrie verhinderte so manchen Preisanstieg. Vor diesem Hintergrund wird man die aktuellen Daten der EIA (U.S. Energy Information Administration) für die Woche zum 23. Januar durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Die US-Ölproduktion belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 13,696 Mio. bpd. In der Woche zum 16. Januar lag diese bei 13,732 Mio. bpd. Das bisherige Rekordhoch datiert aus der Woche zum 07. November 2025 mit 13,862 Mio. bpd. Die US-Rohöllagerbestände verzeichneten im aktuellen Berichtszeitraum einen Rückgang um 2,3 Mio. Barrel auf 423,8 Mio. Barrel. Die US-Rohöllagerbestände liegen damit etwa 3 Prozent unter dem für diese Zeit im Jahr relevanten Fünfjahresdurchschnitt.

    Brent-Öl: Chancen und Risiken für Anleger

    Die Ölpreispreisrallye ist gestartet. Brent-Öl hat die Handelsspanne über die obere Begrenzung verlassen. Aktuell steuert der Ölpreis auf die 70 US-Dollar zu. Diese Marke könnte sich als Schlüsselmarke entpuppen. Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, könnte es schnell gehen. In diesem Fall würden die 75 US-Dollar und die 77 US-Dollar als nächste potenzielle Preisziele warten. Zuletzt zeigte sich im Frühjahr 2025, welche Wucht geopolitisch getriebene Ölpreisrallyes entwickeln können. Insofern ist auch eine Bewegung auf 82,6 US-Dollar oder gar 90 US-Dollar nicht auszuschließen. Als treibende Faktoren könnten sich die Geopolitik, die OPEC+ Entscheidung sowie die ausgeprägte US-Dollar-Schwäche erweisen. Ein schwächerer US-Dollar macht Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen bekanntlich günstiger und kann so die Nachfrage ankurbeln. 

    Die Aktien der Ölkonzerne profitierten bereits von den jüngsten Ölpreissteigerungen und drängen immer stärker in den Fokus von Anlegern. Treten Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell etc. nun gar aus dem Schatten von Barrick, Newmont & Co.? 

    Um das Momentum der Rallye nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer bei Brent-Öl eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 65 US-Dollar wäre ein starkes Warnsignal. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger wegen Iran alarmiert Nach Gold und Silber nun Öl – Treibt Geopolitik den Brent-Ölpreis auf 90 USD? Nach Gold und Silber rückt nun auch Öl in den Fokus der Anleger. Geopolitische Spannungen könnten Brent- und WTI-Ölpreise kräftig antreiben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     