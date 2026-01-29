CHAR Tech beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage für erneuerbare Energien in Thorold

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 29. Januar 2026 / CHAR Technologies Ltd. („CHAR Tech” oder „das Unternehmen”) (TSXV:YES) (FWB:68K), ein führender Anbieter von nachhaltigen Biomasse-Energielösungen, gab heute bekannt, dass die Inbetriebnahme seiner Anlage für erneuerbare Energien in Thorold, der ersten kommerziellen Anlage des Unternehmens zur Erzeugung erneuerbarer Energie und Biokohlenstoff, begonnen hat.

Die Systeme zur Annahme und Handhabung der Einsatzstoffe werden derzeit in Betrieb genommen, die Inbetriebnahme des kommerziellen Hochtemperatur-Pyrolyseofens („HTP“) soll in Kürze folgen. Das Unternehmen strebt an, bis zum Ende des ersten Quartals 2026 eine Produktionsrate von 5.000 Tonnen Biokohlenstoff pro Jahr in Phase 1 zu erreichen.

Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise, beginnend mit den Systemen für die Annahme, Handhabung und Aufbereitung der Einsatzstoffe. Diese Systeme werden zuerst in Betrieb genommen, um einen stabilen Materialfluss vor der Inbetriebnahme des kommerziellen HTP-Ofens zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass die Produktionsmengen im Laufe des Inbetriebnahmeprozesses, während die Systeme getestet, integriert und stabilisiert werden, schrittweise steigen werden.

„Bei der Inbetriebnahme werden die Betriebsleistung, der Durchsatz und die Produktqualität festgelegt“, sagte Andrew White, Chief Executive Officer von CHAR Tech. „Wir nehmen die Systeme nacheinander in Betrieb, beginnend mit der Einsatzstoffhandhabung bis hin zum Brennofenbetrieb, mit dem Ziel, eine stabile, verkaufsfähige Produktion so effizient wie möglich zu erreichen.“

Nach Abschluss von Phase 1 beabsichtigt das Unternehmen, mit dem Bau von Phase 2 fortzufahren, der die Installation eines zweiten HTP-Ofens zur Verdopplung der Biokohlenstoff-Produktionskapazität, die Ergänzung von Methanisierungsanlagen zur Umwandlung von Synthesegas zu erneuerbarem Erdgas („RNG“) und den Bau einer RNG-Pipeline-Einspeisestelle vor Ort umfasst.

Das Unternehmen wird weitere Informationen bereitstellen, sobald die Inbetriebnahme der Phase 1 voranschreitet und die Produktionsmengen steigen.

Die Anlage für erneuerbare Energien in Thorold ist als Kommanditgesellschaft mit der BMI Group strukturiert, an der CHAR Tech zu 50 % beteiligt ist.

