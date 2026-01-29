Greenridge gibt Update zu den Explorationsaktivitäten 2025 im Athabasca-Becken

29. Januar 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, über seine auf Uran und kritische Metalle ausgerichteten Explorationsaktivitäten zu berichten, die 2025 in der Region des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan durchgeführt wurden.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Greenridge führte 2025 ein umfassendes Explorationsprogramm durch, das sich über sechs Projekte im Norden von Saskatchewan erstreckte. Dabei kamen fortschrittliche Technologien zum Einsatz, um einen robusten geologischen Datenbestand aufzubauen, der zukünftige Bohrinitiativen unterstützen soll. Das Unternehmen möchte seinem Explorationsteam, seinen Auftragnehmern und seinen Explorationspartnern seinen Dank für ihr Engagement und ihr Fachwissen aussprechen und freut sich darauf, diese Ergebnisse in der Feldsaison 2026 weiter auszubauen.“

Explorationsprojekte von Greenridge in der Region des Athabasca-Beckens

Uranprojekt Hook-Carter („Hook-Carter“)

Hook-Carter besteht aus elf (11) Claims mit einer Gesamtfläche von 25.115 Hektar und befindet sich in der südwestlichen Ecke des Athabasca-Beckens, etwa 147 Kilometer nordöstlich von La Loche (Saskatchewan). Es wird angenommen, dass Hook-Carter die nordöstliche Streicherweiterung des Patterson Lake Corridor („PLC“) beherbergt. Dort befinden sich die Uranlagerstätte Arrow von NexGen Energy (sowie eine potenzielle Erweiterung des PLC in der Breite innerhalb der vor Kurzem entdeckten Zone Patterson Corridor East), die Uranlagerstätte Triple R von Paladin Energy Limited und die Zonen Spitfire, Hornet und Dragon von Purepoint Uranium Group, die Gegenstand eines Joint Ventures mit Cameco Corporation und Orano Canada sind.

Hook-Carter befindet sich im Rahmen eines Joint Ventures, das von Denison Mines Corp. („Denison“) betrieben wird, zu 20 % im Besitz von Greenridge und zu 80 % im Besitz von Denison. Greenridge kann durch die Investition von 3,0 Millionen $ in die Exploration bis November 2026 einen weiteren Anteil von 5 % erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 25 % erhöhen würde.

Im Herbst 2025 wurde eine geophysikalische MLTDEM-Bodenvermessung (Moving Loop Time Domain Electromagnetic Ground Survey) über sechs Linien entlang des PLC absolviert. Mit der Vermessung konnten die Zielauflösung verbessert und die Leitfähigkeitsresonanzen, die zuvor aus der tief eindringenden ZTEMTM-Flugvermessung (Z-Axis Tipper Electromagnetic Airborne Survey) im Jahr 2023 abgeleitet wurden, bestätigt werden, was eine Verfeinerung und genauere Eingrenzung der vorrangigen Bohrziele im Vorfeld der geplanten Bohrkampagne im Jahr 2026 ermöglichte.

Uranprojekt Carpenter Lake („Carpenter Lake“)

Carpenter Lake liegt am südlichen Rand des Athabasca-Beckens und besteht aus zwölf (12) Mineralclaims mit rund 18.680 Hektar Grundfläche, die sich zu 60 % im Besitz von Greenridge und zu 40 % im Besitz von Renegade Gold Inc. befinden, wobei Greenridge als Betreiber der Explorationsaktivitäten fungiert. Greenridge kann eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, indem es entsprechend einem Zeitplan Barzahlungen leistet, Stammaktien begibt und Explorationsausgaben tätigt (Details finden Sie in der Pressemitteilung von Greenridge vom 30. Mai 2024).

Carpenter Lake liegt im Streichen der Cable Bay Shear Zone (die „CBSZ“), einer wichtigen geologischen Struktur, die noch weitgehend unzureichend erkundet ist. Im September 2025 brachte das Unternehmen acht (8) Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.368 Meter entlang der CBSZ nieder (siehe Pressemitteilung von Greenridge vom 22. Januar 2026).

Im Rahmen des Bohrprogramms 2025 wurden vielversprechende Lithologien für Uranmineralisierungen durchteuft, nämlich graphitische Pelitgneise mit Sulfiden, mit anomalen geochemischen Indikatoren wie Uran, Arsen, Nickel, Kupfer, Kobalt, Blei und Zink. In drei (3) der acht (8) Bohrlöcher wurden Intervalle mit anomaler Radioaktivität (gemessen mit der Bohrloch-Gammasonde Mount Sopris 2PGA-1000) durchschnitten, die mit strukturellen Zonen und günstigen Gesteinsarten einhergehen, einschließlich graphitischer Pelit neben günstigen Kreuzstrukturen und strukturellen Brüchen. Anomaler Dravit, ein borhaltiges Tonalterations-Indikatormineral, das häufig in der Nähe eines potenziellen mineralisierten Systems vorgefunden wird, wurde mittels Kurzwellen-Infrarotspektroskopie („SWIR“) beobachtet und durch Laboranalysen bestätigt, die stark anomales Bor in Verbindung mit struktureller Deformation und anomalem Uran zeigten.

Die Bohrungen im Jahr 2025 haben gezeigt, dass sich die vielversprechenden graphitischen Pelitgneise bei Carpenter Lake weiter nach Süden erstrecken als bisher bekannt war und dass die im Bohrkern beobachteten geochemischen Anomalien (Uran, Bor und Basismetalle) darauf hinweisen, dass uranhaltige Flüssigkeiten entlang der CBSZ mobilisiert wurden.

Für Carpenter Lake liegt eine aktive Explorationsgenehmigung für Prospektionsarbeiten, geophysikalische Messungen und bis zu dreißig (30) Bohrlöchern vor, die bis zum 1. April 2026 gültig ist.

Uranprojekt Sabre („Sabre“)

Sabre besteht aus 39 Claims mit 23.178 Hektar Gesamtfläche und erstreckt sich am nördlichen Rand des Athabasca-Beckens, rund 30 Kilometer westlich von Stony Rapids (Saskatchewan). Sabre befindet sich 6 Kilometer südöstlich der Uranlagerstätte Fond du Lac, einem oberflächennahen, in Sandstein lagernden Vorkommen, für das eine historische, nicht konforme Uranressource vorliegt, die erstmals 1970 entdeckt wurde.1 Sabre ist Standort einer Reihe dokumentierter Uranvorkommen in Sandsteinfindlingen und -ausbissen an der Oberfläche, wurde jedoch noch nicht eingehend anhand von Bohrungen erprobt.2

Im Frühjahr 2025 wurde bei Sabre eine tief eindringende elektromagnetische MobileMT-Flugmessung („MobileMT“) absolviert, die 1.536 Profilkilometer auf Linien in Abständen von jeweils 200 Metern über einer Fläche von 232 Quadratkilometern umfasste. Die MobileMT-Ergebnisse werden derzeit in ein 3D-Modell eingepflegt, das auch die unterirdische Geologie auf Grundlage der begrenzten historischen Bohrungen sowie der Ergebnisse einer Gravitationsflugmessung abbilden soll. Das soll die Interpretation neuer Zielzonen unterstützen.

Für Sabre liegt eine aktive Bohrgenehmigung für Prospektionsarbeiten, geophysikalische Messungen und bis zu zehn (10) Bohrlöchern vor, die bis zum 30. November 2027 gültig ist.

Uranprojekt McKenzie Lake („McKenzie Lake“)

McKenzie Lake erstreckt sich über drei (3) Mineral-Claims mit 5.766 Hektar Gesamtfläche in der Nähe des östlichen Randes des Athabasca-Beckens, etwa fünfundfünfzig (55) Kilometer südöstlich der Uranmine McArthur River, die sich zu 100 % im Besitz von Greenridge befinden. McKenzie Lake liegt in einer Region, die im Anschluss an die jüngsten Entdeckungen in diesem Gebiet Gegenstand einer verstärkten Explorationsaktivität ist.

Axiom setzte 2025 in Zusammenarbeit mit New Resolution Geophysics sein firmeneigenes elektromagnetisches („EM“) XciteTM-Flugsystem auf McKenzie Lake ein, das sich bei der Ortung leitfähiger Zonen in einer Tiefe von mehreren hundert Metern bewährt hat.

Die Messungen im Jahr 2025 umfassten 365 Profilkilometer entlang von Linien im Abstand von jeweils 200 Metern und stellten die erste tief eindringende elektromagnetische Vermessung des Projektgebiets in der modernen Ära der Uranexploration dar. Im Zuge der hubschraubergestützten Vermessung konnten eine große Verwerfungszone mit Nord-Süd-Ausrichtung, die McKenzie Lake durchläuft, sowie eigenständige leitfähige Zonen entlang und im Randbereich der identifizierten Struktur kartiert werden.

Im Zuge von Prospektionsarbeiten im Jahr 2021 bei McKenzie Lake wurde ein großer, kantiger uranhaltiger Findling entdeckt, der Werte von bis zu 0,101 % U3O8 lieferte (siehe Pressemitteilung von Greenridge vom 19. Juni 2025). Greenridge wird die Ergebnisse der EM-Flugvermessung 2025 mit den bei den hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Untersuchungen im Jahr 2021 ermittelten Daten zusammenführen, um die Planung der oberirdischen Explorationsarbeiten im Jahr 2026 zu unterstützen.

Das Unternehmen verfügt über eine aktive Explorationsgenehmigung für geophysikalische Untersuchungen sowie Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche für McKenzie Lake, die bis zum 31. März 2027 gültig ist.

Uranprojekt Bradley Lake („Bradley Lake“)

Bradley Lake besteht aus einem Mineralclaim mit 1.147 Hektar Grundfläche, der sich zu 100 % im Besitz von Greenridge befindet und keinen Royalties unterliegt. Das Projekt befindet sich rund 30 Kilometer nordwestlich von Stony Rapids (Saskatchewan). Bradley Lake ist Standort von zwei historischen Uranvorkommen, die als Bradley West und Bradley East bezeichnet werden. Die in Ausbissproben ermittelten Urangehalte liegen bei bis zu 3,53 % U3O8.3

ALX Resources Corp. (von Greenridge im Dezember 2024 übernommen) entnahm im Jahr 2022 vier (4) Proben aus radioaktiven Ausbissen bei den Vorkommen Bradley West und Bradley East, die geochemische Werte im Bereich von 0,08 % bis 1,77 % U3O8 lieferten.4

Axiom setzte 2025 sein firmeneigenes XciteTM HTDEM-System im Rahmen einer Flugvermessung bei Bradley Lake ein, die 201 Profilkilometer auf Linien in Abständen von jeweils 100 Metern umfasste, um EM-Daten mit hervorragender Auflösung bereitzustellen. Zudem wurden radiometrische Daten erhoben, um etwaige radioaktive Anomalien zu erfassen, die mit der Oberflächenspur von bekannten uranhaltigen Zonen übereinstimmen und sich möglicherweise mit tieferen Leitfähigkeitsanomalien decken.

Greenridges Vermessung im Jahr 2025 war ein definitiver Test des Potenzials von Bradley Lake für die Auffindung tief liegender leitfähiger Korridore, die sich der Reichweite historischer EM-Flugmethoden entzogen haben. Im Rahmen der Flugvermessung wurde eine leitfähige Zone festgestellt und die entsprechenden radiometrischen Anomalien werden derzeit bewertet.

Das Unternehmen verfügt über eine aktive Explorationsgenehmigung für Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche sowie geophysikalische Flug- und Bodenmessungen für Bradley Lake, die bis zum 31. Mai 2027 gültig ist.

Nickelprojekt Flying Vee („Flying Vee“)

Flying Vee umfasst fünf (5) Mineralclaims mit 9.036 Hektar Grundfläche und befindet sich etwa fünfundzwanzig (25) Kilometer nördlich von Stony Rapids (Saskatchewan). Innerhalb und in der Nähe von Flying Vee befinden sich zahlreiche Mineralvorkommen, einschließlich der Nickelvorkommen Nickel Lake East und Nickel Lake West sowie des Goldvorkommens Day Lake auf dem Konzessionsgebiet sowie der Nickel-Kupfer-Lagerstätte Axis Lake außerhalb des Projekts, etwa fünfzehn (15) Kilometer südwestlich auf dem zu 100 % im Besitz von Greenridge befindlichen Nickelprojekt Firebird.

Axiom absolvierte 2025 eine XciteTM-Flugvermessung über 726 Profilkilometer auf Linien in Abständen von jeweils 100 Metern. Die Messungen lieferten hochauflösende EM-Daten und erfassten leitfähige Zonen, die mit Mineralvorkommen wie Nickel Lake, Reeve Lake und Day Lake übereinstimmen. Im Rahmen der Vermessung wurde Radiometrie eingesetzt, um die Kartierung der möglichen lateralen Ausdehnung des Goldvorkommens Day Lake zu unterstützen. Die radiometrischen Daten ließen subtile radioaktive Anomalien erkennen, die das Vorkommen von Indikatormineralen wie Uran und Kalium in Übereinstimmung mit Spuren der leitfähigen Anomalien an der Oberfläche darstellen könnten.

Greenridge hat die Firma Convolutions Geoscience damit beauftragt, die Ausmaße der bekannten mineralisierten Zonen bei Flying Vee anhand einer Zusammenführung der Ergebnisse der Vermessung im Jahr 2025 und der historischen geologischen und geophysikalischen Daten genauer einzugrenzen. Das Unternehmen hält Flying Vee für unzureichend erkundet in der modernen Ära der Mineralexploration und ist überzeugt, dass bei Flying Vee eine wirtschaftliche Basis- oder kritische Metalllagerstätte und/oder ein Goldvorkommen lagern könnten. Das Unternehmen verfügt über eine aktive Explorationsgenehmigung für Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche sowie geophysikalische Messungen und bis zu 100 Bohrlöcher für Flying Vee, die bis zum 31. März 2028 gültig ist.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Luke van der Meer, B.Sc., P. Geo., einem unabhängigen geologischen Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr van der Meer hat die Informationen über die Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebieten, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden, geprüft, was auch gesonderte Prüfungen der Explorationsarbeiten, die Greenridge und seine Explorationspartner im Jahr 2025 absolviert haben, der für 2026 von Greenridge und seinen Explorationspartnern geplanten Explorationsaktivitäten sowie der historischen Probenahme-, Analyse- und sonstigen Verfahren beinhaltete, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens. Das Management weist außerdem darauf hin, dass veröffentlichte historische Ergebnisse und Entdeckungen auf benachbarten oder nahe gelegenen Mineralliegenschaften nicht unbedingt auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 269.246 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 14 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 190.932 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 72.367 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m.5

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O86, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt7 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe8, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra9, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu10.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m.11

Das Unternehmen verfügt über Beteiligungen an Projekten, die von Denison und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

