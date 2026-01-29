    StartseitevorwärtsKnock-OutsvorwärtsASML Knock-OutvorwärtsNachrichten zu ASML

    Berlin schlägt zurück! Massive Bedrohungslage im Netz: Meta, Microsoft, SAP, Sekur Private Data, ASML und Infineon im Fokus

    Angesichts einer dramatisch wachsenden Bedrohung im Netz verschärft die Bundesregierung ihren Kurs. Innenminister Alexander Dobrindt kündigte in Berlin eine neue Cyberstrategie an, die nicht nur Abwehr, sondern auch aktive Gegenmaßnahmen vorsieht. Deutschland will digitale Angriffe künftig nicht mehr nur hinnehmen, sondern gezielt kontern. Fachleute reagieren jedoch zurückhaltend und bezweifeln, ob Staat und Behörden technisch und rechtlich ausreichend gerüstet sind. Die Dimension der Gefahr ist enorm: Nach Angaben der Bundesbank prasseln allein auf ihre IT-Systeme mehr als 5.000 Attacken pro Minute ein, das sind Milliarden Angriffsversuche pro Jahr. Absolute Sicherheit gebe es trotz hoher Standards nicht, warnen Verantwortliche. Die Bedrohungslage habe sich längst zu einem Bestandteil hybrider Konflikte entwickelt, so die Einschätzung aus Sicherheitskreisen. Wie können Privatpersonen und Unternehmen auf die wachsende Bedrohungslage reagieren? Für Investoren ein breites Feld für gute Renditen – die Auswahl macht´s!

    Die Regierung ist gefragt – Welche Gegenmaßnahmen sind im rechtlichen Rahmen?

    Herr Dobrindt hebt den Finger! Die von der Bundesregierung beschriebene neue Bedrohungslage im Cyberraum macht deutlich, dass Datensicherheit zu einem zentralen Stabilitätsfaktor fragiler Volkswirtschaften geworden ist. Während staatliche Stellen rechtlich vor allem auf defensive Maßnahmen und koordinierte Gefahrenabwehr setzen müssen, vollzieht sich parallel in Wirtschaft und Gesellschaft ein technologischer Paradigmenwechsel. Bund und Länder reagieren mit Millionenprogrammen. So investiert z.B. Niedersachsen rund 30 Mio. EUR in einen digitalen Schutzschirm für Behörden. Ziel ist es, kritische Infrastruktur zu stabilisieren und das Vertrauen der Bevölkerung zu sichern. Denn Cyberangriffe treffen längst nicht nur den Staat: Onlinebetrug, Phishing und Identitätsdiebstahl gehören für viele Bürger inzwischen zum Alltag.

    Die neue Linie aus Berlin sendet ein klares politisches Signal. Ob das angekündigte „Zurückschlagen“ im Cyberraum tatsächlich Wirkung zeigt, bleibt offen. Fest steht leider: Der digitale Konflikt ist in Deutschland endgültig zur sicherheitspolitischen Realität geworden. Zu beobachten ist, dass Unternehmen und private Akteure sich hin zu KI-gestützten Maßnahmen bewegen. Gefragt sind proaktive Schutzmechanismen, weil automatisierte Angriffe auf US-Clouds und europäische Netze klassische Sicherheitskonzepte überfordern. Damit wird Cybersecurity nicht länger als reiner Kostenfaktor wahrgenommen, sondern als produktivitäts-, reputations- und letztlich existenzkritische Infrastruktur. Diese Entwicklung wird regulatorisch flankiert, etwa durch verschärfte Meldepflichten und neue EU-Vorgaben wie den Cyber Resilience Act, die die Nachfrage nach zertifizierbaren Lösungen verstetigen.

