Palantir-Aktie könnte um 70 % einbrechen

Die Aktie von Palantir Technologies steht vor der am 02. Februar nach Börsenschluss anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen unter erheblichem Druck. Die kanadische Investmentbank RBC Capital Markets sieht eine ganze Reihe von Warnsignalen und hält an ihrer negativen Einschätzung fest. In einer aktuellen Analyse bestätigt RBC das Underperform-Rating sowie ein Kursziel von 50 US-Dollar – ein Niveau, das einem potenziellen Kursrückgang von rund 70 Prozent entspricht.

Nach einem spektakulären Kursanstieg von 121 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate gilt Palantir als einer der Favoriten. Doch zuletzt verlor die Aktie an Schwung und gab in den vergangenen drei Monaten rund 9 Prozent nach. Für RBC-Analyst Rishi Jaluria ist das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Kursniveau klar negativ.

"Wir können nicht rational erklären, warum Palantir der teuerste Wert in unserem gesamten Software-Universum ist", schrieb Jaluria. Ohne ein deutliches Übertreffen der Erwartungen und eine Anhebung des kurzfristigen Wachstumsausblicks erscheine die aktuelle Bewertung nicht haltbar.

Schwäche im Regierungsgeschäft belastet den Ausblick

Ein zentraler Belastungsfaktor ist laut RBC die Entwicklung im Government-Segment. Interne Schätzungen der Bank deuten auf einen Rückgang des qualifizierten Vertragsvolumens sowie der neu hinzugekommenen jährlichen Vertragswerte hin. Das signalisiere nicht nur eine dünnere Pipeline an weit fortgeschrittenen Deals, sondern auch geringere Umsatzzuwächse als bislang erwartet.

Zweifel an der Stabilität der Unternehmenskunden

Auch auf der kommerziellen Seite mehren sich laut RBC die Warnzeichen. Jüngste Marktchecks deuteten darauf hin, dass Unternehmenskunden zunehmend die Nachhaltigkeit ihrer Nutzung von Palantirs Software hinterfragen oder sich sogar ganz von der Plattform verabschieden.

Der Fokus der kommenden Quartalszahlen werde daher auf möglichen Verbesserungen bei der Net Revenue Retention sowie auf Anzeichen einer substanziellen Monetarisierung der AIP-Plattform liegen. Angesichts intensiven Wettbewerbs bleibe RBC jedoch vorsichtig mit Blick auf das Wachstum im kommerziellen Segment.

Unruhe unter Privatanlegern nimmt zu

Zusätzlichen Gegenwind sieht RBC bei der Stimmung unter Privatanlegern. Diese stellten vermehrt Fragen zu Palantirs langfristiger Strategie und zur Nutzung der hohen Liquiditätsreserven. Mit einem Kassenbestand von rund sechs Milliarden US-Dollar wachse die Ungeduld über das Ausbleiben jeglicher Kapitalrückführung.

Eine fehlende Klarheit bei Dividenden oder Aktienrückkäufen, kombiniert mit zunehmenden Diskussionen über Datenschutz und ethische Aspekte der Technologie, könnte laut RBC zu einer weiteren Bewertungsabwertung führen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





