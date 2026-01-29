    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArgo Graphene Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Argo Graphene Solutions
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Argo Graphene Solutions beginnt mit dem Testen seiner innovativen, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung

    Argo Graphene Solutions beginnt mit dem Testen seiner innovativen, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass in der unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Saskatchewan mit dem speziellen Design und der Erprobung der vom Unternehmen entwickelten, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung begonnen wurde. Argo hat für das Design der Asphaltmischung eine entsprechende Menge an Graphen beschafft.

     

    Strategische Bedeutung der Versuche in Saskatchewan

     

    Das Labor in Saskatchewan bietet die idealen Rahmenbedingungen für Stresstests von Materialien, die einigen der härtesten Winterbedingungen in Nordamerika standhalten müssen. Die primären Zielsetzungen der aktuellen Testphase sind:

     

    -          Strukturelle Kältebeständigkeit: Bewertung der erhöhten Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Asphalt auf Bitumenbasis bei niedrigeren Temperaturen.

     

    -          Verbesserte Frost-Tau-Beständigkeit: Beständigkeit gegen Schäden, die durch eindringendes Wasser, Gefrieren und Ausdehnen im Straßenbelag verursacht werden.

     

    -          Verbesserte Wärmeleitfähigkeit: Beurteilung, ob mit der Graphenmischung die Oberflächentemperaturen aufrechterhalten werden können, um so die Eisbildung zu hemmen. Unterstützung einer schnelleren Enteisung.

     

    Zusammenfassend steht im Fokus dieser Testphase eine revolutionäre Asphaltlösung, die entwickelt wurde, um die Verkehrssicherheit und Langlebigkeit der Infrastruktur in extrem kalten Klimazonen zu verbessern. Graphen gilt als hochleistungsfähiger Zusatzstoff, der dazu beiträgt, dass der Asphalt Frostbedingungen besser übersteht.

     

    Scott Smale, CEO, erklärt: „Die Durchführung dieser Tests in unserem Labor in Saskatchewan markiert einen entscheidenden Meilenstein für Argo. Die Instandhaltung von Straßen in kalten Klimazonen ist eine große Herausforderung. Durch die mögliche Einbindung von Graphen machen wir Straßen nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch intelligenter und sicherer für die Öffentlichkeit. Gleichzeitig können die langfristigen Instandhaltungskosten für die Kommunen erheblich gesenkt werden. Laut Angaben von Grand View Research wurde der weltweite Asphaltmarkt im Jahr 2024 auf 65,1 Mrd. USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2030 auf etwa 83,35 Mrd. USD wachsen.“

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Argo Graphene Solutions beginnt mit dem Testen seiner innovativen, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass in der unternehmenseigenen Forschungs- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     