Argo Graphene Solutions beginnt mit dem Testen seiner innovativen, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung

Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass in der unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Saskatchewan mit dem speziellen Design und der Erprobung der vom Unternehmen entwickelten, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung begonnen wurde. Argo hat für das Design der Asphaltmischung eine entsprechende Menge an Graphen beschafft.

Strategische Bedeutung der Versuche in Saskatchewan

Das Labor in Saskatchewan bietet die idealen Rahmenbedingungen für Stresstests von Materialien, die einigen der härtesten Winterbedingungen in Nordamerika standhalten müssen. Die primären Zielsetzungen der aktuellen Testphase sind:

- Strukturelle Kältebeständigkeit: Bewertung der erhöhten Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Asphalt auf Bitumenbasis bei niedrigeren Temperaturen.

- Verbesserte Frost-Tau-Beständigkeit: Beständigkeit gegen Schäden, die durch eindringendes Wasser, Gefrieren und Ausdehnen im Straßenbelag verursacht werden.

- Verbesserte Wärmeleitfähigkeit: Beurteilung, ob mit der Graphenmischung die Oberflächentemperaturen aufrechterhalten werden können, um so die Eisbildung zu hemmen. Unterstützung einer schnelleren Enteisung.

Zusammenfassend steht im Fokus dieser Testphase eine revolutionäre Asphaltlösung, die entwickelt wurde, um die Verkehrssicherheit und Langlebigkeit der Infrastruktur in extrem kalten Klimazonen zu verbessern. Graphen gilt als hochleistungsfähiger Zusatzstoff, der dazu beiträgt, dass der Asphalt Frostbedingungen besser übersteht.

Scott Smale, CEO, erklärt: „Die Durchführung dieser Tests in unserem Labor in Saskatchewan markiert einen entscheidenden Meilenstein für Argo. Die Instandhaltung von Straßen in kalten Klimazonen ist eine große Herausforderung. Durch die mögliche Einbindung von Graphen machen wir Straßen nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch intelligenter und sicherer für die Öffentlichkeit. Gleichzeitig können die langfristigen Instandhaltungskosten für die Kommunen erheblich gesenkt werden. Laut Angaben von Grand View Research wurde der weltweite Asphaltmarkt im Jahr 2024 auf 65,1 Mrd. USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2030 auf etwa 83,35 Mrd. USD wachsen.“