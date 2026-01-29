Keine Rahmenvereinbarung mit USA

Nuuk (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¶nlands Wirtschaftsministerin Naaja Nathanielsen hat den Darstellungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump zu einer konkreten Rahmenvereinbarung, die den USA neue Rechte in GrÃ¶nland einrÃ¤umt, widersprochen.



"Es gibt keine Rahmenvereinbarung", sagte die Ministerin der FAZ. Der Dialog mÃ¼sse erst beginnen. "Im Moment haben wir nichts Konkretes dazu gehÃ¶rt, welche Themen die Amerikaner besprechen wollen", sagte Nathanielsen. Sie rechne mit GesprÃ¤chen auf Nato-Ebene Ã¼ber verstÃ¤rkte militÃ¤rische PrÃ¤senz im hohen Norden. Zudem stehe ein trilateraler Dialog mit GrÃ¶nland, der US-Regierung und DÃ¤nemark Ã¼ber Verteidigung, nationale Sicherheit und die Aktualisierung eines Abkommens von 1951 Ã¼ber militÃ¤rische PrÃ¤senz an.





"Und dann gab es Medienberichte Ã¼ber Mineralien; dazu haben wir von der US-Administration aber nichts Konkretes gehÃ¶rt", sagte die Ministerin, die auch fÃ¼r die grÃ¶nlÃ¤ndischen Rohstoffe zustÃ¤ndig ist. Trump hatte "Fox Business News" gesagt: "Wir bekommen alles, was wir wollten - absolute Sicherheit, uneingeschrÃ¤nkten Zugang zu allem." Nach Nathanielsens Worten gebe es bislang nur eine reine AbsichtserklÃ¤rung. Im zurÃ¼ckliegenden Jahr habe es kein erhÃ¶htes Interesse von US-Unternehmen an der Rohstoffgewinnung in ihrem Land gegeben.



Dabei sei man durchaus offen dafÃ¼r: GrÃ¶nland sei "sehr interessiert, Investitionsbeziehungen mit den USA zu entwickeln - aber wir wollen, dass sie den `Vordereingang` nutzen. Wir wollen, dass sie sich an unsere Regeln und Vorschriften halten, und als einfache Basis: internationales Recht respektieren. Wenn das alles erfÃ¼llt ist, heiÃŸen wir sie willkommen", sagte Nathanielsen der FAZ.





