So stark wie nie: Mastercard meldet Rekordzahlen für 2025

Kurz nach Veröffentlichung der Ergebnisse verzeichnete die Aktie von Mastercard vorbörslich ein Plus von 2,82 Prozent und notierte bei 536 US-Dollar (Stand 14:30 Uhr MEZ).

Mastercard hat das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 mit beeindruckenden Zahlen abgeschlossen. Der Nettogewinn im letzten Quartal belief sich auf 4,1 Milliarden US-Dollar, bei einem verwässerten Gewinn je Aktie von 4,52 US-Dollar. Bereinigt lag der Gewinn sogar bei 4,3 Milliarden US-Dollar und 4,76 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 18 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar, beziehungsweise um 15 Prozent auf Währungsbasis.

CEO Michael Miebach lobt starke Geschäftsentwicklung

"2025 war ein weiteres starkes Jahr für Mastercard, mit einem Nettoumsatzwachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr [...]. Wir sind erfolgreich mit Programmen wie der Apple Card und einem robusten Wachstum bei Mehrwertdiensten und -lösungen von 23 % bzw. 21 % auf währungsbereinigter Basis", erklärte CEO Michael Miebach.

Er fügte hinzu: "Das gesamtwirtschaftliche Umfeld ist günstig, und wir beobachten weiterhin gesunde Konsum- und Unternehmensausgaben. Zusammen mit bewährter Technologie, ständiger Innovation und engen Partnerschaften treibt dies unsere Leistung voran. Mit unserer Fokussierung, Agilität und Diversifizierung sind wir gut für die Chancen positioniert, die 2026 auf uns zukommen."

Umsatztreiber: Zahlungsnetzwerk und Mehrwertdienste

Mastercards Zahlungsnetzwerk wuchs stark. Der Nettoumsatz stieg um 12 Prozent, getrieben vom Wachstum des Bruttodollarvolumens auf 2,8 Billionen US-Dollar, 14 Prozent mehr grenzüberschreitendem Volumen und 10 Prozent mehr Transaktionen. Rabatte und Anreize für Kunden legten um 20 Prozent zu, unterstützt durch neue und verlängerte Vereinbarungen.

Auch die Mehrwertdienste trugen kräftig zum Umsatz bei und wuchsen um 26 Prozent. Besonders stark waren digitale Lösungen, Sicherheits- und Authentifizierungsdienste, Kundenakquise-Programme sowie Business- und Marktanalysen.

Kosten und Steuern leicht gestiegen

Die Betriebskosten stiegen um 10 Prozent, vor allem durch höhere Verwaltungsausgaben. Übernahmen trugen 5 Prozentpunkte zum Anstieg bei. Die effektive Steuerquote im vierten Quartal lag bei 16,7 Prozent, bereinigt bei 17 Prozent, beeinflusst durch neue globale Steuerregeln und Änderungen in der geografischen Gewinnverteilung.

Zum Jahresende 2025 hatten Kunden weltweit 3,7 Milliarden Mastercard- und Maestro-Karten ausgegeben.

Mastercard zeigt damit, dass sowohl organisches Wachstum als auch strategische Partnerschaften wie die Apple Card das Unternehmen in einem robusten makroökonomischen Umfeld weiter voranbringen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

