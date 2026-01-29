Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 367,2 auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -30,73 %/+40,23 % bedeutet.