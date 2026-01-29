ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Tesla-Kursziel auf 405 USD.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Margensteigerung.
- Fokus auf autonomes Fahren und KI-Investitionen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 420 auf 405 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Marge des vierten Quartals sei höher als erwartet gewesen, schrieb Mark Delaney am Donnerstag. Die Themen Autonomes Fahren und KI blieben im Fokus, gerade angesichts stark steigender Investitionen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 367,2 auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -30,73 %/+40,23 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 405 US-Dollar
Die Zahlen für das Q4 werden schlecht ausfallen. Schlimmer wird es mit der Prognose für 2026 werden. Die lustigen Roboter werden auch in 2026 nicht ausgeliefert und die Planungen für das RoboTaxi werden auch immer weiter zurückgenommen. Jetzt knallt es noch im Brot und Butter Geschäft mit den Autos. Da wird Musk auch nicht helfen, dass er bestimmten Tesla-Aktionären einen bevorzugten Zugang zur Zeichnung von SpaceX in Aussicht stellt.
Gestammel wie ein Kleinkind - aber damit möchte ich den Kleinkindern nicht zu nahe treten - sie lernen dabei - Murksi aber nicht. 😎
Wenn du dir die Robotaxi Videos der kreischenden fansis mal genau anschaust, dann erkennst du einen deutlich höheren Stromverbrauch, der daraufhin deutet, dass da nicht die Standard AI4 hardware sondern etwas deutlich leistungsfähigeres verbaut ist, wahrscheinlich auch leistungsfähiger als AI5.