    ANALYSE-FLASH

    Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Tesla-Kursziel auf 405 USD.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Margensteigerung.
    • Fokus auf autonomes Fahren und KI-Investitionen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 420 auf 405 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Marge des vierten Quartals sei höher als erwartet gewesen, schrieb Mark Delaney am Donnerstag. Die Themen Autonomes Fahren und KI blieben im Fokus, gerade angesichts stark steigender Investitionen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 367,2 auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -30,73 %/+40,23 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 405 US-Dollar

