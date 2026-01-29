    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSherwin-Williams AktievorwärtsNachrichten zu Sherwin-Williams
    Farbenproduzent Sherwin-Williams erwartet anhaltend schwaches Umfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im Q4 um 5,6% auf 5,6 Mrd. Dollar gestiegen.
    • Schwächere Nachfrage bis in die zweite Jahreshälfte.
    • 2026: Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Bereich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CLEVELAND (dpa-AFX) - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat den Umsatz im vierten Quartal gesteigert und mehr verdient. Jedoch dürfte sich die schwächere Nachfrage bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein fortsetzen, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag laut Mitteilung. Die Aktie zeigte sich im vorbörslichen US-Handel wenig verändert.

    Für 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 11,50 bis 11,90 US-Dollar erwartet, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Analysten hatten hier im Schnitt mehr erwartet. Im laufenden ersten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

    Im Schlussquartal stieg der Umsatz um 5,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar (rund 4,7 Mrd Euro). Dies lag im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Je Aktie erhöhte sich der bereinigte Gewinn um 6,7 Prozent auf 2,23 Dollar. Am Markt wurde hier weniger erwartet./err/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Die Sherwin-Williams Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 286 auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sherwin-Williams Aktie um -8,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams bezifferte sich zuletzt auf 71,89 Mrd..

    Sherwin-Williams zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.






