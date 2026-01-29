ZenaTech veröffentlicht Update zu seiner Produktionsanlage für Spider Vision-Sensoren in Taiwan, mit der die Fertigung von NDAA-konformen Drohnenbauteilen zur Erfüllung der US-Verteidigungsvorschriften unterstützt wird

Vancouver, British Columbia, (29. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, veröffentlicht heute ein Update zu seiner Produktionsanlage für die Herstellung von Spider Vision-Sensoren (SVS) in Taiwan. Die Fertigungsanlage mit 16.000 Quadratfuß Betriebsfläche wird derzeit so umgerüstet, dass sie den Anforderungen des National Defense Authorization Act (NDAA) entspricht. Dies ist Teil der strategischen Verpflichtung des Unternehmens, eine vertikal integrierte Lieferkette aufzubauen, die den Vorschriften entspricht und der steigenden Marktnachfrage nach sicheren Drohnentechnologien gemäß den inländischen Vorgaben gerecht wird. Im Werk wurde bereits mit der Fertigung von Leiterplatten begonnen; das Unternehmen geht davon aus, dass es noch in diesem Quartal den Vollbetrieb aufnehmen wird.

„Die Konfiguration unserer Fertigungsanlage für Spider Vision-Sensoren ist ein wichtiger Meilenstein, der die Einflussnahme auf zentrale Bauteile, die in den ZenaDrone-Produkten verwendet werden, optimiert“, so Dr. Shaun Passley, Chief Executive Officer von ZenaTech. „Vor dem Hintergrund der sich wandelnden regulatorischen Anforderungen und der steigenden Marktnachfrage nach NDAA-konformen Plattformen stärkt die SVS-Anlage die Resilienz unserer Lieferkette, erlaubt eine stärkere Anpassung an Kundenbedürfnisse und ermöglicht uns ein diszipliniertes, skalierbares Wachstum, das mit unserer langfristigen Vision und unserer operativen Roadmap im Einklang steht. Mit diesem strategischen Investment sind wir außerdem in der Lage, rasch auf den steigenden Bedarf seitens des US-Kriegsministeriums und der NATO-Verbündeten zu reagieren. Gleichzeitig steigern wir damit auch die betriebliche Effizienz und festigen unsere Führungsposition bei innovativen Drohnentechnologien ‚made in America‘.“

Im SVS-Werk in Taiwan wurde die Errichtung der kritischen Infrastruktur und der Fertigungsstraße abgeschlossen und alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt, um sämtliche behördlichen Auflagen zu erfüllen. Die wesentlichen Anlagenteile, wie Maschinen für die Bestückung von Leiterplatten (PCB) und die Oberflächenmontagetechnik (SMT), wurden bereits beschafft und werden gerade installiert, konfiguriert und kalibriert, wobei die anfängliche Produktionskapazität für Leiterplatten vorgesehen ist. ZenaTech hat auch seine Engineering- und Technikteams erweitert; derzeit werden die Arbeitsabläufe sowie die Qualitätskontrollverfahren finalisiert.