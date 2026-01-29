GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an. Auch wenn seine Erwartung an den Überschuss des Gesamtjahres leicht sinkt, bleibt sie laut seiner Aussage am oberen Ende der Zielspanne der Iren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 27,91EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte