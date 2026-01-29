DZ BANK stuft Tesla auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Die hohen Zukunftsinvestitionen des E-Auto- und Roboterherstellers belasteten kurzfristig, ebneten aber den Weg in die Zukunft, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie hält er allerdings sowohl historisch als auch im Branchenvergleich für sehr hoch bewertet./rob/ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 367EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Markus Leistner

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



